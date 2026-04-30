Polícia interdita clínicas clandestinas em Londrina após clientes sofrerem queimaduras de terceiro grau

Três clínicas de estética foram interditadas na zona oeste de Londrina nesta quinta-feira (30) durante uma operação conjunta da Polícia Civil e da Vigilância Sanitária. Os estabelecimentos funcionavam de forma clandestina e utilizavam câmaras de bronzeamento artificial, equipamentos que são expressamente proibidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) desde 2009 devido aos altos riscos de câncer e lesões na pele.

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A ofensiva policial foi motivada por denúncias de que clientes sofreram danos físicos severos após passarem por procedimentos nos locais. De acordo com o delegado Magno Miranda, as investigações apontam registros de adolescentes que tiveram queimaduras de terceiro grau. As clínicas já estavam no radar das autoridades e eram alvo de fiscalização desde 2022. Mesmo após terem sido interditadas anteriormente e sofrerem sanções administrativas da Vigilância Sanitária, elas continuavam operando à margem da lei.

Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, as equipes recolheram as máquinas de bronzeamento irregulares e encontraram vinte ampolas de medicamentos para emagrecimento que não possuíam qualquer comprovação de origem. Diante das irregularidades, os responsáveis pelos espaços estéticos passaram a ser investigados pelos crimes de lesão corporal, infração de medida sanitária preventiva, desobediência, falsidade ideológica e apropriação indébita. O inquérito policial segue em andamento para a análise do material apreendido, e a Polícia Civil não descarta solicitar novas medidas cautelares contra os envolvidos à Justiça.