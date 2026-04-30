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BRONZEAMENTO

Polícia interdita clínicas clandestinas em Londrina após clientes sofrerem queimaduras de terceiro grau

Locais na zona oeste operavam com câmaras de bronzeamento ilegais

Escrito por Da Redação
Publicado em 30.04.2026, 16:31:18 Editado em 30.04.2026, 16:31:10
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Polícia interdita clínicas clandestinas em Londrina após clientes sofrerem queimaduras de terceiro grau
Autor Foto: Polícia Civil do Paraná

Três clínicas de estética foram interditadas na zona oeste de Londrina nesta quinta-feira (30) durante uma operação conjunta da Polícia Civil e da Vigilância Sanitária. Os estabelecimentos funcionavam de forma clandestina e utilizavam câmaras de bronzeamento artificial, equipamentos que são expressamente proibidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) desde 2009 devido aos altos riscos de câncer e lesões na pele.

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A ofensiva policial foi motivada por denúncias de que clientes sofreram danos físicos severos após passarem por procedimentos nos locais. De acordo com o delegado Magno Miranda, as investigações apontam registros de adolescentes que tiveram queimaduras de terceiro grau. As clínicas já estavam no radar das autoridades e eram alvo de fiscalização desde 2022. Mesmo após terem sido interditadas anteriormente e sofrerem sanções administrativas da Vigilância Sanitária, elas continuavam operando à margem da lei.

Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, as equipes recolheram as máquinas de bronzeamento irregulares e encontraram vinte ampolas de medicamentos para emagrecimento que não possuíam qualquer comprovação de origem. Diante das irregularidades, os responsáveis pelos espaços estéticos passaram a ser investigados pelos crimes de lesão corporal, infração de medida sanitária preventiva, desobediência, falsidade ideológica e apropriação indébita. O inquérito policial segue em andamento para a análise do material apreendido, e a Polícia Civil não descarta solicitar novas medidas cautelares contra os envolvidos à Justiça.

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estetica Londrina queimaduras Saúde Pública vigilancia sanitária
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