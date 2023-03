Polícia indicia motorista envolvido em acidente com 7 mortes no PR

Da Redação

Acidente ocorreu em janeiro deste ano

A Polícia Civil do Paraná indiciou por homicídio, com dolo eventual, o motorista que dirigia o ônibus que matou sete pessoas, na BR-277, em Fernandes Pinheiro, nos Campos Gerais do Paraná. O acidente aconteceu em janeiro deste ano. Veja abaixo as imagens registradas no dia do acidente.

Durante as investigações, foram realizadas oitivas de testemunhas e realizadas perícias pelo Instituto de Criminalística. Com isso, a polícia informa que foi possível eliminar a possibilidade de falha mecânica e apurar que o motorista adormeceu na direção, causando o acidente”, informou a polícia.

A polícia também informou que a investigação aponta que o motorista vinha apresentando comportamento inadequado na direção do veículo há, aproximadamente, seis meses.

ACIDENTE

O ônibus envolvido no acidente fazia a linha entre Foz do Iguaçu e Florianópolis (SC). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo saiu da pista e tombou.

A PRF informou que havia 54 pessoas abordo do veículo e, deste número, sete morreram e 22 ficaram feridas. Vinte e seis não se machucaram, entre elas o motorista que foi indiciado por homicídio com dolo eventual.

