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ENGAJAMENTO

Polícia indicia influenciador do PR que entregou moto para adolescentes gravarem manobras

Episódio ocorreu na saída de um colégio estadual. Delegada criticou o uso da vulnerabilidade de jovens para obter visualizações

Escrito por Da Redação
Publicado em 01.06.2026, 13:53:08 Editado em 01.06.2026, 14:18:11
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Polícia indicia influenciador do PR que entregou moto para adolescentes gravarem manobras
Autor Os adolescentes chegaram a sofrer um acidente - Foto: Reprodução

A Polícia Civil do Paraná indiciou um influenciador digital de 38 anos, que possui quase 400 mil seguidores, por entregar sua motocicleta a adolescentes com o objetivo de gravar vídeos e gerar engajamento nas redes sociais. O caso ocorreu em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais, e resultou no acidente de um jovem de 14 anos, que perdeu o equilíbrio e caiu enquanto pilotava o veículo em via pública. A conclusão do inquérito foi divulgada nesta segunda-feira (1).

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O episódio foi registrado no dia 5 de março, em frente ao Colégio Estadual Meneleu de Almeida Torres, no bairro Jardim Carvalho, logo após o término das aulas. Segundo a delegada Ana Paula Cunha Carvalho, titular do Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (Nucria), o homem usou a moto para atrair a atenção dos estudantes e registrou as cenas em que os menores realizavam manobras. Com a conclusão das investigações, ele vai responder pelos crimes de entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, submeter adolescente a vexame ou constrangimento e corrupção de menores. O caso foi encaminhado ao Ministério Público do Paraná (MP-PR), que avaliará se apresentará denúncia à Justiça.

A defesa do influenciador divulgou nota negando as acusações. Os advogados alegam que os fatos narrados pela polícia não condizem com a realidade, argumentando que o veículo não foi entregue voluntariamente aos jovens e que os depoimentos das testemunhas contradizem as provas produzidas. A defesa ressaltou ainda que o cliente possui trajetória ilibada e permanece à disposição da Justiça, aguardando o posicionamento do MP-PR.

Por outro lado, a delegada responsável pelo caso alertou sobre os perigos da busca desenfreada por curtidas e monetização na internet. A investigadora classificou a atitude como de extrema irresponsabilidade e reforçou que a vaidade digital não pode se sobrepor à integridade física e à dignidade de crianças e adolescentes, garantindo que a polícia atuará com rigor contra adultos que explorem a vulnerabilidade de jovens em benefício próprio.

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