Polícia indicia homem que amarrou mulher em carro incendiado no PR

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Franciele Bigarelli, 41 anos, que teve 90% do corpo queimado em Rolândia

A Polícia Civil do Paraná indiciou por feminicídio o homem suspeito da morte de Franciele Bigarelli, 41 anos, que teve 90% do corpo queimado em Rolândia, norte do estado. O crime ocorreu em 14 de fevereiro, quando ela foi amarrada ao lado de um carro, que foi incendiado em uma estrada rural da cidade.

continua após publicidade .

Franciele morreu após ficar oito dias internada na ala de queimados do Hospital Universitário (HU) de Londrina.

- LEIA MAIS: Morre mulher que foi queimada pelo primo em Rolândia

continua após publicidade .

Segundo a polícia, o homem teve 40% do corpo queimado e também foi encaminhado ao HU. Ele deixou a UTI em 22 de fevereiro e foi transferido para um quarto.

A Polícia Civil confirmou que o suspeito e vítima tinham um relacionamento, mas não deu mais detalhes.

Siga o TNOnline no Google News