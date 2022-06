Polícia identifica suspeito de matar diretor da Prefeitura de Curitiba

Da Redação

Justiça expediu um mandado de prisão preventiva contra Hermes da Motta

O suspeito de matar o diretor do Departamento de Pontes e Drenagem, da Secretaria Municipal de Obras Públicas, Augusto Meyer Neto, no último dia 29 de maio, foi identificado pela Polícia Civil do Paraná. A vítima reagiu a uma tentativa de assalto no bairro Santa Cândida, em Curitiba.

Conforme a polícia, a Justiça expediu um mandado de prisão preventiva contra Hermes da Motta, que deve se apresentar na delegacia ainda nesta quarta-feira (8), segundo informações repassadas pelos advogados de defesa.

A Polícia Civil teria identificado ainda um outro suspeito, mas não divulgou detalhes, porque o mandado de prisão não foi expedido ainda. Os policiais da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV) assumiram a investigação após a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) concluir que o caso se trata de um latrocínio (roubo seguido de morte) e não um crime de homicídio.

Com informações do Bem Paraná.