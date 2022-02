Da Redação

Polícia Federal realiza buscas sobre furto em Maringá

A Polícia Federal cumpriu, na manhã desta quarta-feira (16), três mandados de busca e apreensão relacionados a crime de furto ocorrido no início do ano, tendo como vítima um servidor da Advocacia Geral da União em Maringá.

As buscas, autorizadas pela Justiça Federal, foram realizadas em locais vinculados a suspeitos de envolvimento no furto ou na receptação de pertences do Procurador Federal. Dentre os bens levados, entre veículos, eletrônicos e objetos pessoais, estava um notebook da AGU, situação na qual a Polícia Federal tem atribuição para investigar.

A análise do material apreendido pode revelar outras ações criminosas cometidas pela quadrilha, com futuro compartilhamento das provas com a Polícia Civil local.

Trata-se da segunda ação da Polícia Federal, em menos de três meses, com foco em crimes de furto e roubo na região. Em dezembro, foi deflagrada a Operação Acesso Soturno, que também visava desarticular organização criminosa voltada para tais delitos. Tal apuração apontou a participação dos envolvidos em uma série de outros crimes, como homicídios, receptação, estelionatos e fraudes em financiamento.

