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TRAZIDOS DO PARAGUAI

Polícia Federal prende suspeitos de traficar fuzis em cargas de alimentos e cosméticos no PR

Grupo trazia armamento do Paraguai e usava notas fiscais falsas em Cascavel para abastecer criminosos no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais

Escrito por Da Redação
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Polícia Federal prende suspeitos de traficar fuzis em cargas de alimentos e cosméticos no PR
Autor Foto: PF

A Polícia Federal deflagrou uma operação nesta sexta-feira (13) contra uma organização criminosa suspeita de esconder fuzis e drogas em cargas comerciais no Paraná para abastecer facções em pelo menos três estados. A ação mobilizou cerca de 50 agentes para cumprir quatro mandados de prisão preventiva e sete de busca e apreensão nas cidades paranaenses de Cascavel e Corbélia, além do Rio de Janeiro (RJ) e de Balneário Camboriú (SC).

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Até o fechamento desta reportagem, três suspeitos haviam sido presos e um quarto seguia foragido no Rio de Janeiro. Todos os mandados de busca foram cumpridos, acompanhados de uma medida cautelar diversa da prisão e do sequestro de imóveis, veículos e contas bancárias, com bloqueio judicial que pode chegar a R$ 10 milhões por investigado para descapitalizar o grupo.

De acordo com a investigação, o esquema funcionava a partir da entrada de armamentos e entorpecentes no Brasil pela fronteira com o Paraguai. Na região de Cascavel, no oeste do Paraná, os criminosos compravam mercadorias lícitas — como alimentos e cosméticos — e emitiam notas fiscais em nome de laranjas. Em seguida, o grupo retirava os produtos originais das embalagens, substituía pelas armas e drogas e despachava os volumes por transportadoras rodoviárias, contando com o auxílio de funcionários cooptados para driblar a fiscalização.

O apurado pela PF indica que os carregamentos abasteciam arsenais de facções em comunidades conflagradas de estados como São Paulo, Minas Gerais e, principalmente, o Rio de Janeiro, onde lideranças criminosas recebiam o material. As apurações tiveram início em janeiro de 2025, após a polícia interceptar dois fuzis calibre 5.56 e três pistolas 9 milímetros ocultados em caixas com documentação fiscal simulada.

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Conforme o grau de participação no esquema, os investigados poderão responder pelos crimes de tráfico internacional de armas de uso restrito, tráfico transnacional de drogas e integração de organização criminosa, cujas penas somadas ultrapassam 30 anos de reclusão.

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Cascavel operação policial organização criminosa Polícia Federal tráfico de fuzis
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