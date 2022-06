Polícia Federal prende despachante de armas em Londrina

Da Redação

O suspeito estava com quatro armas sem registro, além de farta munição e insumos para recarga de munições

A Polícia Federal efetuou na manhã desta terça-feira (07) a prisão de um despachante de armas fogo na cidade de Londrina, no norte do Paraná. O suspeito estava com quatro armas sem registro, além de farta munição e insumos para recarga de munições.

As armas estavam escondidas em sua residência e foram localizadas durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, uma vez que o suspeito já era investigado pela PF desde o início do ano, pela falsificação de documentos para compra ilegal de armas de fogo.

Após ser interrogado pela autoridade policial o homem, de 42 anos, pagou fiança, mas permanecerá à disposição da Justiça e responderá pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, cuja pena pode chegar a três anos de prisão.

