Polícia Federal incinera mais de duas toneladas drogas no PR

Da Redação

A Polícia Federal, com o apoio da Justiça Federal e da Vigilância Sanitária, promoveu na quinta-feira (21) a incineração de aproximadamente 2.255 kg de drogas apreendidas em diversas ações deflagradas pelas instituições de segurança e fiscalização na circunscrição de Curitiba, Região Metropolitana e Paranaguá.

Foram incineradas cargas apreendidas de maconha, cocaína, ecstasy, haxixe, medicamentos e outros tipos de entorpecentes.

O evento foi executado de acordo com as diretrizes de segurança da Polícia Federal e seguiu as recomendações de saúde impostas pela pandemia do coronavírus, com o uso de EPI’s e a adoção de medidas preventivas para evitar aglomerações.