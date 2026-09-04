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Polícia Federal cumpre mandado durante operação contra abuso sexual infantil no PR

A ordem judicial foi expedida pela Justiça Estadual de Toledo; ação ocorreu nesta manhã de sexta-feira

Escrito por Da Redação
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Polícia Federal cumpre mandado durante operação contra abuso sexual infantil no PR
Autor Operação é realizada pela Polícia Federal - Foto: Reprodução

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta sexta-feira (4), a Operação Prioridade Absoluta VI, voltada ao combate de crimes de abuso e exploração sexual infantojuvenil praticados no ambiente virtual. Durante a ação, um mandado de busca e apreensão foi cumprido em Toledo, no Oeste do Paraná.

-LEIA MAIS: Confira os falecimentos desta sexta-feira (04) em Apucarana e região

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A ordem judicial foi expedida pela Justiça Estadual de Toledo. As investigações tiveram início a partir de relatórios técnicos que apontaram o armazenamento de mídias contendo material relacionado a abuso sexual infantil.

A operação recebeu o nome de Prioridade Absoluta em referência ao artigo 227 da Constituição Federal, que estabelece como dever da família, da sociedade e do Estado assegurar, com prioridade, a proteção de crianças e adolescentes.

Segundo a Polícia Federal, o combate aos crimes cibernéticos contra crianças e adolescentes é tratado como uma das prioridades da instituição, que utiliza técnicas de investigação digital para identificar suspeitos e reunir elementos que possam subsidiar as apurações.

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A Polícia Federal também reforça a importância do acompanhamento de pais e responsáveis sobre as atividades de crianças e adolescentes no ambiente virtual, especialmente diante dos riscos relacionados ao contato com criminosos pela internet.

Com informações do CGN

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abuso sexual crimes cibernéticos Operação Prioridade Absoluta Polícia Federal proteção a crianças
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