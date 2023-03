Polícia Federal apreende mais de 30 kg de cocaína no Paraná

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Uma operação conjunta envolvendo a Polícia Federal, a Receita Federal, a Polícia Rodoviária Federal e a Guarda/Unidade Administrativa de Segurança Portuária, além das Polícias Civil e Militar, apreendeu mais de 30 quilos de cocaína no Terminal de Contêineres do Porto de Paranaguá, no Paraná.

continua após publicidade .

A ação teve início na quinta-feira, dia 23, e visou à prevenção e o combate ao tráfico de armas fogo e de drogas ilícitas e contou com o emprego de cães farejadores.

- LEIA MAIS: Mulher passa mal após usar cocaína em Kaloré

continua após publicidade .

fonte: Divulgação/Polícia Civil

Durante a ação um motorista de caminhão foi preso na sexta-feira (24) mediante mandado de prisão. A polícia, contudo, não deu mais detalhes sobre a relação do preso com a apreensão.

Siga o TNOnline no Google News