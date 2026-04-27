Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Paraná

publicidade
CRIME ORGANIZADO

Polícia Federal apreende mais de 2,5 toneladas de maconha escondidas em carga no PR

Droga estava camuflada sob 25 toneladas de alho tipo exportação; motorista foi encaminhado à delegacia da PF

Escrito por Da Redação
Publicado em 27.04.2026, 11:03:22 Editado em 27.04.2026, 11:03:17
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Polícia Federal apreende mais de 2,5 toneladas de maconha escondidas em carga no PR
Autor Durante a abordagem, os agentes localizaram cerca de 2.2 quilos de maconha prensada, além de outros 357 quilos de uma substância análoga à mesma droga. - Foto: PF/Divulgação

Uma operação conjunta da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Paraná (Ficco/PR) resultou na apreensão de mais de 2,5 toneladas de entorpecentes na BR-277, nas proximidades de Guarapuava, na região central do estado. A ação, realizada no último domingo (26), envolveu equipes da Polícia Federal, do Batalhão de Polícia de Fronteira da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal.

📰 LEIA MAIS: Banco Central implementa novas regras de segurança no Pix; veja o que muda

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Durante a abordagem a um caminhão, os agentes localizaram cerca de 2.223 quilos de maconha prensada, além de outros 357 quilos de uma substância análoga à mesma droga. A carga ilícita estava camuflada sob 25 toneladas de alho tipo exportação, que ocupavam a carroceria do veículo. Durante a vistoria, os policiais também encontraram dois pares de placas que seriam os registros originais do caminhão, indicando possível adulteração.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

O motorista, que não teve a identidade divulgada, foi preso em flagrante. Ele foi conduzido, juntamente com o caminhão, a carga de alho e o entorpecente apreendido, à Delegacia da Polícia Federal em Guarapuava para a formalização dos procedimentos de polícia judiciária. Segundo a corporação, o sucesso da operação foi fruto do compartilhamento estratégico de informações entre as forças de segurança que compõem a Ficco/PR.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Combate ao Crime Crime ENTORPECENTES Guarapuava Operação Ficco Parana Polícia Federal trafico de drogas
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV