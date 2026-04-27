Polícia Federal apreende mais de 2,5 toneladas de maconha escondidas em carga no PR

Uma operação conjunta da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Paraná (Ficco/PR) resultou na apreensão de mais de 2,5 toneladas de entorpecentes na BR-277, nas proximidades de Guarapuava, na região central do estado. A ação, realizada no último domingo (26), envolveu equipes da Polícia Federal, do Batalhão de Polícia de Fronteira da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal.

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Durante a abordagem a um caminhão, os agentes localizaram cerca de 2.223 quilos de maconha prensada, além de outros 357 quilos de uma substância análoga à mesma droga. A carga ilícita estava camuflada sob 25 toneladas de alho tipo exportação, que ocupavam a carroceria do veículo. Durante a vistoria, os policiais também encontraram dois pares de placas que seriam os registros originais do caminhão, indicando possível adulteração.

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O motorista, que não teve a identidade divulgada, foi preso em flagrante. Ele foi conduzido, juntamente com o caminhão, a carga de alho e o entorpecente apreendido, à Delegacia da Polícia Federal em Guarapuava para a formalização dos procedimentos de polícia judiciária. Segundo a corporação, o sucesso da operação foi fruto do compartilhamento estratégico de informações entre as forças de segurança que compõem a Ficco/PR.