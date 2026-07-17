Polícia Federal apreende 225 kg de drogas em Maringá

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Suspeito foi preso em flagrante por tráfico transnacional de drogas

A Polícia Federal apreendeu, nesta sexta-feira (17/7), 225 Kg de crack durante fiscalização realizada em Maringá (PR). O homem que transportava o entorpecente foi preso em flagrante.

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A apreensão ocorreu após informações decorrentes de ação de inteligência, que indicaram o deslocamento de um veículo suspeito oriundo da região de fronteira entre Paraguai e Mato Grosso do Sul. Após inspeção veicular, a droga foi localizada.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Federal em Maringá, onde foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico transnacional de drogas, permanecendo à disposição da Justiça Federal.