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TRÁFICO DE DROGAS

Polícia Federal apreende 225 kg de drogas em Maringá

Suspeito foi preso em flagrante por tráfico transnacional de drogas

Escrito por Da Redação
Publicado em 17.07.2026, 13:48:03 Editado em 17.07.2026, 14:48:05
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Polícia Federal apreende 225 kg de drogas em Maringá
Autor Após inspeção veicular, a droga foi localizada - Foto: Divulgação PF

A Polícia Federal apreendeu, nesta sexta-feira (17/7), 225 Kg de crack durante fiscalização realizada em Maringá (PR). O homem que transportava o entorpecente foi preso em flagrante.

-LEIA MAIS: Homem é agredido com pedaço de madeira pelo próprio irmão

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A apreensão ocorreu após informações decorrentes de ação de inteligência, que indicaram o deslocamento de um veículo suspeito oriundo da região de fronteira entre Paraguai e Mato Grosso do Sul. Após inspeção veicular, a droga foi localizada.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Federal em Maringá, onde foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico transnacional de drogas, permanecendo à disposição da Justiça Federal.

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drogas maringa Polícia Federal segurança pública tráfico
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