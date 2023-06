Polícia fecha 'rinha de galos' no PR; aves foram encontradas mutiladas

Siga o TNOnline no Google News

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) fechou nesta terça-feira (20) um local que era utilizado para "rinha de galos" na cidade de Toledo, no Oeste do Estado. Os animais foram encontrados em situações insalubres, mutilados e mortos.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Fábio Freire, a ação policial só foi possível após "várias denúncias de uma pessoa já conhecida no meio de rinha de galos".

O dono da propriedade foi preso em flagrante pelo crime de maus-tratos. No local, além das aves, também foram encontrados porcos e cachorros. Conforme a PCPR, a maioria dos animais precisa de cuidados médicos.

Na última segunda-feira (19), também na cidade de Toledo, os agentes civis já haviam fechado um outro lugar que mantinha animais em condições de maus-tratos, ligados a rinha. Nesse caso, um homem de 39 anos foi preso.





*Com informações RicMais.

