Polícia faz buscas no Paraná por primas desaparecidas; investigação aponta hipótese de homicídio

A Polícia Civil e a Polícia Militar do Paraná realizam uma operação conjunta nesta segunda-feira (4) para tentar localizar as primas Stella Dalva Melegari Almeida e Letycia Garcia Mendes, ambas de 18 anos, desaparecidas desde o dia 20 de abril. As buscas estão concentradas em uma estrada rural de Paranavaí, no Noroeste do estado, que dá acesso ao município de Mirador. As equipes utilizam drones e aparatos do setor de inteligência para rastrear a área, após informações indicarem que as vítimas supostamente estiveram na região.

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O caso, inicialmente tratado apenas como desaparecimento, passou a ter o homicídio como principal linha de investigação. A mudança ocorreu com base em depoimentos, reconhecimentos formais e na análise do deslocamento do principal suspeito do crime: Clayton Antonio da Silva Cruz, de 39 anos. Segundo o delegado Luis Fernando Alves Silva, de Cianorte, o homem utilizava uma identidade falsa para ocultar seu histórico criminal. Cruz possui um mandado de prisão em aberto por roubo agravado expedido pela Comarca de Apucarana, é considerado foragido e teve a prisão temporária solicitada pela Polícia Civil na última quarta-feira (29).

Moradoras de Jussara, também no Noroeste paranaense, as primas foram vistas pela última vez na cidade de Cianorte. Elas teriam entrado em uma caminhonete de cor escura conduzida pelo suspeito, supostamente a caminho de uma festa no município de Porto Rico. A família registrou o boletim de ocorrência apontando o sumiço no dia 23 de abril, mas o rastreamento digital realizado pelas autoridades de segurança revelou que o último registro de atividade online das jovens ocorreu ainda na madrugada do dia 21, data em que se perdeu qualquer atualização sobre o paradeiro das duas.