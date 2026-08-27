Polícia entra em nova fase de investigação sobre mortes de família no Água Verde no PR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) avançou para uma nova etapa nas investigações sobre a morte de três pessoas da mesma família encontradas em um apartamento no nono andar de um edifício na Rua Guilherme Pugsley, no bairro Água Verde, em Curitiba. Os corpos de Claudia Hitomi Shimada Furuyama, de 57 anos, Marcos Furuyama, de 58, e Rafael Furuyama, de 23, foram localizados na tarde de terça-feira, 25 de agosto, todos com ferimentos provocados por armas brancas.

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A principal linha de apuração conduzida pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) aponta para um conflito interno entre os próprios moradores do imóvel. As equipes policiais constataram que a porta de entrada estava trancada por dentro e não apresentava marcas de arrombamento. Além disso, não foram identificados sinais de luta corporal, objetos quebrados ou vestígios de sangue espalhados pelos demais cômodos do apartamento.

Os corpos das vítimas foram encontrados divididos em dois ambientes do imóvel, sendo dois em um quarto e o terceiro em outro cômodo. De acordo com o delegado responsável pelo caso, Ivo Viana, esse cenário reforça a tese de que a tragédia ocorreu sem a intervenção de terceiros, embora a hipótese de envolvimento de uma quarta pessoa siga sob apuração protocolar, mesmo considerada remota.

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Para esclarecer a ordem dos acontecimentos e identificar a autoria dos ataques, a perícia analisa duas armas brancas apreendidas no local — uma faca e um punhal —, além de vestimentas e outros materiais recolhidos no apartamento. Os laudos do Instituto de Criminalística serão determinantes para reconstituir a dinâmica completa do crime.