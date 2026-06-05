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INVESITIGAÇÃO

Polícia encontra patas de jacaré armazenadas em freezer durante ocorrência no Paraná

Os pés foram encontrados durante o atendimento de uma ocorrência de violência doméstica

Escrito por Da Redação
Publicado em 05.06.2026, 15:17:14 Editado em 05.06.2026, 15:20:07
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Polícia encontra patas de jacaré armazenadas em freezer durante ocorrência no Paraná
Autor Foto: PMAmb/FV

Durante o atendimento de uma ocorrência de violência doméstica, a Polícia Militar Ambiental encontrou dois pés de jacaré armazenados dentro de um freezer em uma residência de Querência do Norte, no noroeste do Paraná.

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A situação foi registrada durante ações da Operação Protetor Biomas, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. A equipe da Polícia Ambiental prestava apoio aos policiais da Rádio Patrulha Auto (RPA) da 3ª Companhia Independente da Polícia Militar (3ª CIPM), de Loanda, quando identificou a irregularidade.

Segundo a corporação, os agentes localizaram as partes do animal silvestre no interior do freezer da residência durante a ocorrência.

Ainda conforme a Polícia Ambiental, o morador não possuía autorização ou licença emitida por órgão ambiental competente para manter material de origem animal silvestre.

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Diante da situação, foi lavrado um Auto de Infração Ambiental com base no Decreto Federal nº 6.514/2008. O responsável recebeu multa no valor de R$ 1 mil, e os dois pés de jacaré foram apreendidos pelas equipes policiais.

Informações dos parceiros GMC Online e Obemdito

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Conservação Ambiental Ilícitos Ambientais Jacaré legislação ambiental POLICIA MILITAR violência domestica
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