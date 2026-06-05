Polícia encontra patas de jacaré armazenadas em freezer durante ocorrência no Paraná

Durante o atendimento de uma ocorrência de violência doméstica, a Polícia Militar Ambiental encontrou dois pés de jacaré armazenados dentro de um freezer em uma residência de Querência do Norte, no noroeste do Paraná.

📰LEIA MAIS: Vereador mata ex-mulher durante assinatura do divórcio

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A situação foi registrada durante ações da Operação Protetor Biomas, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. A equipe da Polícia Ambiental prestava apoio aos policiais da Rádio Patrulha Auto (RPA) da 3ª Companhia Independente da Polícia Militar (3ª CIPM), de Loanda, quando identificou a irregularidade.

Segundo a corporação, os agentes localizaram as partes do animal silvestre no interior do freezer da residência durante a ocorrência.

Ainda conforme a Polícia Ambiental, o morador não possuía autorização ou licença emitida por órgão ambiental competente para manter material de origem animal silvestre.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Diante da situação, foi lavrado um Auto de Infração Ambiental com base no Decreto Federal nº 6.514/2008. O responsável recebeu multa no valor de R$ 1 mil, e os dois pés de jacaré foram apreendidos pelas equipes policiais.

Informações dos parceiros GMC Online e Obemdito

📲Clique aqui para entrar no nosso grupo do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão

