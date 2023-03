Polícia encontra partes de corpo esquartejado durante ritual satânico

Da Redação

A Polícia Civil do Paraná investiga um caso macabro envolvendo a morte e esquartejamento de um homem, de 30 anos, para realização de um ritual, em Palotina. A investigação começou após a denúncia de uma pessoa que encontrou uma parte do corpo de um homem em uma casa, na quarta-feira (8).

Policiais militares foram até o local e encontrou populares segurando um homem suspeito de ser o autor do crime. Ao ser questionado pela PM, o suspeito Vinicius Marcos Aníbal Soares, 30 anos, confessou que havia assassinado uma pessoa. Na casa dele foram encontradas algumas partes do corpo da vítima identificada como Anselmo Moreno Gonçalves. Segundo a polícia, a Anselmo seria Patrão de Vinicius.

Aos policiais, Vinicius relatou que matou a vítima com dois tiros para um ritual de uma seita satânica. "Segundo o principal autor, ele foi morto em ritual. Logo após a morte da vítima, esquartejaram o corpo da vítima. Parte do corpo foi encontrado na casa do Vinícius, principal autor, e parte em um matagal e em outro lugar , o carro da vítima que foi usado para desovar partes do corpo", afirmou o delegado da Policia Civil, Pedro Lucena.

Outro suspeito foi preso suspeito de auxiliar na ocultação do cadáver. O caso segue sendo investigado.

