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Polícia encontra ossada de mulher desaparecida há oito anos no PR após ex-companheiro apontar local

Inicialmente tratado como sumiço, caso sofreu reviravolta após polícia descobrir dinâmica do crime. Restos mortais foram encontrados em área rural

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Polícia encontra ossada de mulher desaparecida há oito anos no PR após ex-companheiro apontar local
Autor Fernanda da Costa Gouveia estava desaparecida desde 2018 - Foto: Polícia Civil do Paraná

A Polícia Civil do Paraná localizou, nesta sexta-feira (25), uma ossada na área rural de Cerro Azul, na Região Metropolitana de Curitiba, que possivelmente pertence a Fernanda da Costa Gouveia, considerada desaparecida desde março de 2018. A descoberta foi resultado de uma grande reviravolta nas investigações, que passaram a tratar o caso como feminicídio. De acordo com as autoridades, novos depoimentos de testemunhas revelaram que a mulher foi assassinada pelo ex-companheiro na frente dos próprios filhos.

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Com os novos elementos apontando para o assassinato, a polícia solicitou e cumpriu um mandado de prisão temporária contra o principal suspeito. O homem, que não teve a identidade divulgada, já se encontrava detido no complexo penitenciário de Piraquara pelo cometimento de outro homicídio, registrado no litoral do estado em 2010. Ao ser interrogado recentemente, o indivíduo não confessou formalmente a autoria do feminicídio, mas indicou com precisão aos investigadores o local onde havia enterrado o corpo, situado nas proximidades da residência onde o casal vivia em Cerro Azul.

Na época em que o caso foi registrado, há oito anos, a versão contada à polícia era de que Fernanda havia viajado para Curitiba e simplesmente não retornado, criando uma falsa narrativa de desaparecimento voluntário. O delegado Gabriel Girardi, responsável pelo inquérito, destacou a frieza e o histórico violento do ex-companheiro. Como exemplo, a autoridade policial citou que o homicídio anterior cometido pelo suspeito no litoral foi marcado por extrema brutalidade, ocasião em que a vítima foi morta com cerca de 40 facadas nas costas.

Após a escavação e a recuperação na cova indicada, os restos mortais foram recolhidos e encaminhados para a Polícia Científica. A ossada será submetida a exames periciais e testes de DNA para a confirmação oficial e incontestável da identidade da vítima. Assim que os procedimentos legais forem concluídos e o laudo emitido, o corpo será liberado aos familiares para a realização das cerimônias fúnebres, encerrando uma espera por respostas que durou quase uma década.

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´polícia cerro azul Curitiba feminicidio OSSADA Violência de gênero
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