Polícia encontra 640 kg de maconha em veículo abandonado - TNOnline

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

Mais de 640 quilos de maconha foram encontrados pela Polícia Militar (PM) dentro de um veículo abandonado, no distrito de São Lourenço, em Cianorte.

A apreensão aconteceu próximo a Estrada Hawaii, entre a PR-323 e o distrito, na tarde deste sábado, 5. Segundo informações divulgadas pela PM, o veículo foi localizado após uma denúncia anônima.

A polícia encontrou o carro aberto, sem chaves. A droga estava no porta-malas e no interior do veículo.

O entorpecente e o carro foram apreendidos e encaminhados a Delegacia de Cianorte.