Polícia divulga telefone para familiares em busca de desaparecidos

A Polícia Científica do Paraná (PCP) disponibilizou um telefone para atendimento de familiares das vítimas do deslizamento na BR-376. As famílias poderão entrar em contato pelo (41) 3361-7242, fornecendo informações que possam auxiliar a polícia a identificar as vítimas.

O deslizamento causado nesta segunda-feira (28) na BR-376, em Guaratuba, no litoral do Paraná, deixou ao menos uma pessoa morta e pelo menos dez veículos e cinco caminhões foram arrastados. Equipes dos bombeiros, da Defesa Civil e concessionária atuam nas buscas no local.

Segundo autoridades, ainda não é possível precisar quantos veículos estão embaixo dos entulhos e quantas pessoas estão nesses veículos.

Bloqueios de segurança e alternativa

A ligação entre o Paraná e Santa Catarina pela BR-376 foi interditada e, por conta do deslizamento, polícia e concessionária estabeleceram bloqueios de segurança nos seguintes pontos:

Praça de pedágio de São José dos Pinhais (PR), no km 635 da BR-376;Unidade operacional da PRF em Tijucas do Sul (PR), no km 662 da BR-376;Praça de pedágio de Garuva (SC), no km 1,3 da BR-101.

No último ponto, já em Santa Catarina, a polícia informou haver filas com mais de oito quilômetros.

A concessionária reforçou que motoristas busquem os pontos de retorno. Alguns chegaram a ser abertos durante a noite. Para motoristas próximos aos pontos de bloqueio, há áreas de retorno nos seguintes locais:

BR-376, sentido Santa Catarina

Km 635: retorno nos kms 617, 619, 625 e 633;km 662: retorno nos kms 644, 648 e 654;km 669: retorno no km 663.

BR-101 (SC), sentido Curitiba

km 1,3: opções de retorno nos kms 27, 25, 20, 14, 10, 6 e 1,8.

A ALS também informou que, no caso de motoristas que precisem seguir viagem entre os estados, as rotas alternativas são via BR-470 e BR-116.

