Polícia divulga fotos de casal suspeito de matar homem no PR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) divulgou fotos de um homem de 21 anos e de sua namorada de 20 anos. O casal é suspeito pelo homicídio de Renan de Souza Soares, de 25, ocorrido na noite do dia 30 de agosto deste ano, no bairro Cidade Industrial de Curitiba (CIC), na capital paranaense.

De acordo com a investigação, Soares estava na residência dele, na companhia de amigos e familiares, quando foi vítima de uma emboscada. O casal de criminosos utilizou um aplicativo de mensagens para marcar um encontro com a vítima, que já havia tido um relacionamento com a mulher.

Assim que Soares saiu de casa, foi surpreendido pelo criminoso armado. Objetivo era obrigar a vítima a entrar no carro, onde a mulher já os aguardava, para que pudessem cometer o homicídio em outro local.

Soares tentou fugir e foi morto com uma rajada de tiros de arma calibre 9 milímetros. Após os disparos, o casal ainda passou com o carro por cima do corpo da vítima, arrastando-o por cerca de 50 metros.

A motivação do crime teria sido ciúmes que o criminoso sentia do ex-namorado de sua companheira.

Com base nas investigações da PCPR, a justiça expediu mandados de prisão temporária contra o casal, que se encontra foragido. Os dois tem passagens pela polícia. Ela já foi presa e condenada por furto e tráfico de drogas. Ele também já foi preso e condenado por receptação e porte de arma de fogo.

A PCPR solicita a colaboração da sociedade com informações que auxiliem na localização dos suspeitos. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos telefones 197 da PCPR ou pelo 0800-643-1121, diretamente à equipe de investigação.