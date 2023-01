Polícia divulga foto de suspeito de matar mulher e fugir de bicicleta

Da Redação

Foi divulgada pela PCPR a foto de um homem suspeito de um homicídio

Foi divulgada nesta segunda-feira (23), pela Polícia Civil do Paraná (PCPR), a foto de um homem suspeito do homicídio, que aconteceu na última quinta-feira (19), no bairro Triângulo, em Sarandi, região Oeste do Paraná.

Na data do crime, a vítima Suellen Vieira dos Santos, foi alvejada por três tiros. De acordo com as investigações, a motivação é referente a uma dívida de drogas. Após o crime, o indivíduo fugiu de bicicleta.

A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem na localização do procurado. As denúncias podem ser feitas de forma anônima através do 197, da PCPR, 181, Disque-Denúncia, ou pelos telefones (44) 99137-9773, diretamente à equipe de investigação.

Com informações do Bem Paraná

