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CRIME

Polícia divulga foto de foragido por assaltar farmácia no Paraná

Suspeito de 50 anos rendeu funcionário e fugiu com o dinheiro do caixa em Maringá

Escrito por Da Redação
Publicado em 01.05.2026, 17:45:15 Editado em 01.05.2026, 17:45:11
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Polícia divulga foto de foragido por assaltar farmácia no Paraná
Autor Crime ocorreu em fevereiro - Foto: Polícia Civil

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) divulgou nesta quinta-feira (30) a foto de um homem de 50 anos procurado pelo assalto a uma farmácia em Maringá. O suspeito, que teve a prisão preventiva decretada pela Justiça a pedido da corporação, está foragido e possui um extenso histórico criminal.

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O roubo que motivou a atual ordem de prisão ocorreu no dia 20 de fevereiro deste ano. Durante a ação, o homem ameaçou o operador de caixa do estabelecimento, roubou R$ 156 e fugiu em seguida. A partir das investigações, a polícia conseguiu identificar o suspeito, revelando que ele já é um velho conhecido das autoridades policiais.

Segundo o delegado Gustavo Bianchi, responsável pelo caso, a ficha do procurado inclui crimes como furto, roubo, tráfico de drogas e uma condenação por violência doméstica. Além da prisão preventiva pelo assalto à farmácia, o indivíduo também é alvo de um mandado de recaptura emitido pela Vara de Execuções Penais de Maringá.

Como o suspeito ainda não foi localizado, as equipes policiais mantêm as diligências e pedem o apoio da comunidade para efetuar a prisão. A população pode colaborar com informações que levem ao paradeiro do homem de forma totalmente anônima. As denúncias podem ser feitas pelos telefones 197 (Polícia Civil), 181 (Disque-Denúncia) ou diretamente à equipe de investigação de Maringá pelo número (44) 3309-3104.

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assalto a farmácia crimes e investigação maringa Polícia Civil do Paraná Prisão preventiva suspeito procurado
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