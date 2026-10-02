Polícia descobre centro de preparo de drogas após explosão de botijão de gás no PR

Rapaz de 19 anos sofreu queimaduras de terceiro grau; três mulheres fugiram em carro de aplicativo antes da chegada da polícia

Uma explosão de gás seguida de incêndio terminou com um jovem gravemente ferido e levou a Polícia Militar a descobrir um ponto de preparo e comercialização de entorpecentes na tarde desta sexta-feira (2), na Alameda Cascatinha, no bairro Vila Tolentino, em Cascavel (PR). No imóvel, as equipes policiais apreenderam cerca de 100 quilos de maconha e diversos insumos utilizados no manuseio da droga.

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A ocorrência teve início quando socorristas foram acionados para conter as chamas provocadas pelo vazamento de um botijão de gás na área de serviço do imóvel. Durante os primeiros socorros a um jovem de 19 anos, que sofreu queimaduras de terceiro grau no rosto, tórax e braços, as equipes identificaram a presença de entorpecentes. O ferido recebeu atendimento do Samu e foi encaminhado em estado grave ao Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP).

Na vistoria do local, a Polícia Militar encontrou maconha em variadas formas e apresentações, armazenada em sacos plásticos no interior da residência e espalhada pelo quintal. Segundo o tenente Rafael de Jesus, a estrutura contava também com máscaras e materiais característicos de um laboratório de preparação para a venda de drogas. 1 de 6 Reprodução/Catve.com Foto: Autor: Reprodução/Catve.com

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No momento da explosão, quatro pessoas estavam na casa. As outras três ocupantes, todas mulheres, fugiram em um veículo de transporte por aplicativo antes da chegada das forças de segurança. A Polícia Militar realiza diligências na região para tentar localizá-las, enquanto todo o material apreendido foi encaminhado à Polícia Judiciária, que ficará responsável por investigar as causas do incêndio e a responsabilidade dos envolvidos no esquema de tráfico.