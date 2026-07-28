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Polícia descarta envolvimento de pais no desaparecimento de menino autista em Araucária (PR)

João Gabriel sumiu no domingo (26) ao ir sozinho a banheiro externo na chácara da família

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.07.2026, 10:36:08 Editado em 28.07.2026, 10:36:02
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Polícia descarta envolvimento de pais no desaparecimento de menino autista em Araucária (PR)
Autor João Gabriel está desaparecido desde o domingo (26) - Foto: Reprodução

A Polícia Civil do Paraná informou nesta terça-feira (28) que, até o momento, não há indícios de envolvimento dos pais no desaparecimento de João Gabriel Ferreira dos Santos, de 5 anos, em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba. A criança, que foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e não possui comunicação verbal funcional, sumiu na manhã de domingo (26) na chácara onde mora com a família. As buscas pelo menino já entraram no terceiro dia consecutivo.

-LEIA MAIS: Menino autista não verbal desaparece no PR e Alerta Amber é ativado; buscas são feitas

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Em coletiva de imprensa, o delegado responsável pelo caso, Gabriel Fontana, afirmou que os pais prestaram depoimentos coerentes e sem contradições na tarde de segunda-feira (27). Segundo a investigação, não há indicativos de maus-tratos, sendo a criança bem cuidada e acompanhada por médicos regularmente. Neste momento, a polícia trata a família também como vítima da situação e descartou, a priori, a ocorrência de um crime. Ainda assim, os celulares dos pais e do menino foram recolhidos para análise pericial com o objetivo de auxiliar nas investigações.

A dinâmica do desaparecimento aponta para uma fatalidade em meio à rotina da casa. O pai relatou que, após realizar tarefas na chácara no início da manhã de domingo, ouviu o filho brincando no celular e voltou a dormir. Por volta das 10h30, foi acordado pela esposa com a notícia de que João Gabriel havia sumido ao ir ao banheiro externo da propriedade. O delegado explicou que a criança tinha o costume de ir sozinha ao local e costumava tirar as roupas devido à sua condição neurológica, não havendo histórico de fugas. Os pais destacaram ainda que, ao se aproximar dos tanques de peixes da chácara, o menino sempre parava e esperava por um adulto.

Durante a coletiva, a polícia também esclareceu questões ligadas à vida pessoal do casal, que passa por um processo de separação. Fontana garantiu que o término não interferia nos cuidados com o filho e não possui relação com o sumiço. O delegado desmentiu ainda boatos de que a mãe teria comprado uma passagem para Londrina com o intuito de fugir, esclarecendo que a viagem para visitar a avó materna já estava planejada pela família muito antes do ocorrido.

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Enquanto a Polícia Civil dá andamento às diligências para ouvir vizinhos e moradores da região, uma grande operação de resgate continua na chácara. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar realizam varreduras terrestres e aquáticas em áreas de mata fechada, tanques de água e pontos de difícil acesso. O trabalho de busca conta com o reforço especializado de cães farejadores, embarcações e drones equipados com câmeras térmicas.

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