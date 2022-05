Polícia considera morte de criança como homicídio culposo

Da Redação

Na manhã desta segunda-feira (09), a Polícia Civil de Cascavel divulgou uma nota sobre a morte de uma criança de três anos e sete meses que morreu afogada em uma residência no Bairro Country.

Segundo as informações, a menina teria caído dentro de uma máquina de lavar roupas, sendo que se afogou. Ela teria sido encontrada com a cabeça embaixo d’água, sendo que o apoio das equipes de socorro foi mobilizado, porém, apesar do esforço, nada pôde ser feito para reverter o quadro.

Para a Polícia Civil, o caso está sendo tratado como um homicídio culposo, que é considerada a causa morte uma negligência pelo responsável. Veja a nota completa:

"A 15ª Subdivisão Policial de Cascavel, por meio da Delegacia de Homicídios, unidade especializada em crimes contra a vida, esteve no local dos fatos neste fim de semana para apurar a morte da menina de três anos de idade, vítima, a princípio, de acidente doméstico.

Informamos que os relatórios de investigação estão sendo elaborados, com o cuidado e a perícia necessários, a fim de se entender adequadamente a dinâmica da ocorrência e se apurar, em detalhes, as razões que levaram à morte da criança. Num segundo momento, os relatórios serão encaminhados à sede da Subdivisão para a continuação das diligências investigativas.

Acrescentamos que o fato está sendo considerado, preliminarmente, como homicídio culposo."

Fonte: CGN Cascavel.