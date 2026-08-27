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Polícia confirma que ossadas achadas no PR são de primas desaparecidas desde abril

Letycia Mendes e Sttela Almeida sumiram após saírem de boate em Paranavaí; suspeito do crime foi morto em ação policial

Escrito por Da Redação
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Polícia confirma que ossadas achadas no PR são de primas desaparecidas desde abril
Autor Letycia Garcia Mendes e Sttela Dalva Melegari Almeida - Foto: Reprodução/Redes Sociais

As ossadas encontradas enterradas na zona rural de Paraíso do Norte, no Noroeste do Paraná, pertencem às primas Letycia Garcia Mendes e Sttela Dalva Melegari Almeida, de 18 anos. A confirmação foi feita nesta quinta-feira (27) pelo delegado Luís Fernando Alves, da Polícia Civil do Paraná. As jovens estavam desaparecidas desde o dia 21 de abril, data em que a investigação aponta que ambas foram assassinadas após saírem de uma casa noturna em Paranavaí, na mesma região.

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De acordo com as investigações, as vítimas deixaram o local acompanhadas de Clayton Antonio da Silva Cruz, de 39 anos. Letycia já conhecia o homem de eventos anteriores e aceitou o convite para sair com ele novamente.

Os restos mortais foram localizados na última sexta-feira (21), após a indicação de um segundo suspeito conhecido como "Magrão", que foi preso no mesmo dia.

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    Foto: Autor: Divulgação/PCPR
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    Foto: Autor: Divulgação/PCPR

Durante as diligências em Mandaguari, Clayton foi morto em confronto após abordagem policial.

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AutorFoto: Divulgação/PCPR

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A identificação oficial de Letycia e Sttela foi realizada pela perícia por meio da análise dos arcos dentários, que também apontou indícios de morte violenta.

Em nota, a Polícia Civil informou que a definição exata sobre a causa, o mecanismo e a dinâmica dos homicídios ainda depende da conclusão de exames médico-legais complementares. A liberação dos corpos para os familiares ocorrerá somente após o término de todos os laudos periciais.

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´polícia CASO LETYCIA E STTELA crimes desaparecimento investigação paraná violência
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