Polícia conclui que empresário foi morto por engano no Paraná e indicia cinco pessoas

O homem foi morto a tiros em junho de 2026; investigações apontam que o verdadeiro alvo dos criminosos havia deixado o estabelecimento minutos antes

A Polícia Civil do Paraná concluiu as investigações e indiciou cinco suspeitos pela morte do empresário Hugo Gabriel Moll e pela tentativa de homicídio contra João Victor Pereira. Os crimes ocorreram em 19 de junho de 2026, no interior de uma barbearia no município de Ponta Grossa. Com a finalização do inquérito conduzido pela 13ª Subdivisão Policial na última semana, o Ministério Público formalizou a denúncia contra o grupo no dia 14 de outubro.

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De acordo com as autoridades, ficou comprovado que Hugo foi morto por engano. O atentado era, na verdade, direcionado a um desafeto dos criminosos que havia estado no estabelecimento minutos antes dos disparos. As apurações revelaram que a ação foi minuciosamente planejada com antecedência, apresentando uma clara divisão de tarefas entre os envolvidos para garantir a execução e a fuga.

A partir dos elementos recolhidos durante a investigação, a Polícia Civil conseguiu identificar todos os participantes da trama criminosa. O grupo era composto pelos mandantes e articuladores, o atirador, o condutor da motocicleta utilizada na fuga, além dos indivíduos responsáveis por fornecer abrigo ao executor e por esconder a arma de fogo após o ataque. Com os indiciamentos concluídos e o inquérito encaminhado, cabe agora ao Poder Judiciário analisar a denúncia do Ministério Público. Caso o documento seja aceito, os acusados passarão à condição de réus e responderão formalmente pelos crimes no processo.