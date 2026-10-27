Polícia conclui inquérito e indicia pai e três filhos por quádruplo homicídio de cobradores no Paraná

A Polícia Civil do Paraná concluiu nesta terça-feira (27) o inquérito que investigava o assassinato de quatro homens em Icaraíma, no Noroeste do estado, ocorrido em agosto de 2025. Antônio Buscariollo e seus três filhos — Paulo Ricardo Costa Buscariollo, Carlos Henrique Buscariollo e Carlos Eduardo Buscariollo — foram indiciados pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver por quatro vezes, fraude processual e associação criminosa. O inquérito foi encaminhado ao Ministério Público do Paraná, que analisará o caso para decidir sobre o oferecimento da denúncia.

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O crime foi motivado pela cobrança de uma dívida de R$ 255 mil, referente à venda de uma propriedade rural, que não havia sido paga pela família Buscariollo. No dia 4 de agosto de 2025, as vítimas Alencar Gonçalves de Souza Giron, Diego Henrique Afonso, Rafael Juliano Marascalchi e Robishley Hirnani de Oliveira viajaram de São José do Rio Preto, no interior paulista, até o Paraná para realizar a cobrança. Após um primeiro contato malsucedido no distrito de Vila Rica, os quatro homens foram atraídos para a propriedade rural dos suspeitos no dia seguinte, onde caíram em uma emboscada.

De acordo com o delegado Thiago Andrade Inácio, as investigações apontaram que os cobradores foram mortos a tiros de diversos calibres. Em seguida, os criminosos enterraram os corpos e o veículo utilizado pelas vítimas em uma espécie de bunker na propriedade, onde foram localizados apenas um mês após o desaparecimento. A apuração policial concluiu que Carlos Henrique atuou como o mandante do crime, por ser o administrador da dívida, e que a família dividiu as tarefas para a execução e ocultação dos assassinatos.

Os suspeitos permaneceram foragidos por mais de um ano e chegaram a figurar na lista vermelha da Interpol antes de serem localizados, no último mês de agosto, no interior de São Paulo. Antônio e Paulo Ricardo foram capturados em um sítio na zona rural de Rio das Pedras após tentarem fugir por uma área de mata durante a operação policial. Carlos Henrique foi detido no município de Santa Bárbara do Oeste, enquanto Carlos Eduardo já cumpria pena por tráfico de drogas em São Bernardo do Campo. Todos seguem presos preventivamente.

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Em nota, a defesa da família Buscariollo criticou o tempo necessário para a conclusão do inquérito policial, afirmando que a demora excessiva, somada à prisão preventiva dos investigados, configurou um constrangimento ilegal. Os advogados ressaltaram que a complexidade do caso não anula o dever do Estado de observar a duração razoável do processo, especialmente com pessoas privadas de liberdade, e informaram que aguardam a manifestação do Ministério Público para se pronunciarem sobre as imputações, reforçando a garantia da presunção de inocência.