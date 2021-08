Da Redação

Polícia Civil retoma agendamento para emissão de RG

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) informou que retomou nesta segunda-feira (9) o agendamento online para confecção de carteiras de identidade no Estado.

O serviço pode ser acessado no site www.policiacivil.pr.gov.br, que permite agendar atendimento para emissão de 1ª e 2ª via do documento.

No agendamento online o cidadão consegue selecionar o posto, data e horário do atendimento, no caso de produção de primeira via. Se o usuário já tiver RG é possível consultar a informação no sistema, e neste caso, não precisa agendar atendimento para ir ao posto, pois a segunda via fácil pode ser requisitada totalmente pela internet.

Segundo Marcus Michelotto, diretor do Instituto de Identificação do Paraná (IIPR), o agendamento online oferece conforto e agilidade para o cidadão. “É um serviço pioneiro, oferecido pelo Governo do Estado. Não existe no Brasil essa modalidade e estamos dando um salto para desafogarmos a demanda de requerentes que temos em nossos postos”, explica.

2ª VIA FÁCIL – A solicitação da 2ª via da carteira de identidade é possível para quem já teve seus dados digitalizados na PCPR ou no Detran/PR. A ferramenta permite que o usuário faça a atualização remota da foto no RG pelo celular ou computador, oferecendo agilidade, economia e facilidade ao cidadão. Quando o documento estiver pronto deve ser retirado de forma presencial.

PRESENCIAL – Após preencher formulário com as informações necessárias para o atendimento no site, o usuário recebe um protocolo de agendamento com nome, data, hora e local de atendimento, assim como as informações sobre documentos necessários. Quando o RG estiver pronto, o cidadão fará a retirada no posto com uso da biometria.

EVITAR FRAUDE – Devido à ocorrência de fraudes com a suposta venda de agendamentos para emissão da carteira de identidade, o sistema foi reformulado. A partir de agora o site não disponibiliza a abertura da agenda em um horário fixo. Vagas são disponibilizadas ao longo do dia e em blocos. O agendamento é gratuito e feito somente pelo site da PCPR.

Caso o cidadão não possa comparecer no dia e horário marcados, deve cancelar o horário através do site da PCPR para que a vaga seja aberta para outra pessoa.

PREFERENCIAL – Idosos com idade igual ou superior a 60 anos, gestantes e lactantes, pessoas com crianças de colo, obesos e pessoas com deficiência têm prioridade no atendimento e não precisam agendar, de acordo com os termos da Lei Federal 10.048/2000. Em caso de dúvida ou problemas em conseguir agendamento, é possível entrar em contato com a Central de Atendimento IIPR pelo telefone 41 3200-5001.