Polícia Civil resgata refém e prende dois sequestradores nesta quarta

Nesta quarta-feira (06), a Polícia Civil do Paraná (PCPR) realizou o resgate de uma mulher, de 26 anos, vítima de sequestro, e prendeu em flagrante dois homens, de 20 e 23 anos, pelos crimes de extorsão mediante sequestro e tráfico de drogas.

A mulher foi sequestrada por quatro indivíduos encapuzados, em Curitiba. Conforme informações, um dos sequestradores chegou de motocicleta e chamou a vítima no portão da casa dela. Como a mulher não atendeu ao chamado, o criminoso desligou a eletricidade da residência, fazendo com que a mulher saísse de casa para verificar o disjuntor.

Na sequência, outros três sequestradores se juntaram ao primeiro e dominaram a vítima, colocaram ela dentro de um carro e fugiram. Ela foi mantida em cárcere privado e os suspeitos exigiram o pagamento de um valor para liberá-la.



A PCPR localizou o cativeiro no bairro Campo de Santana, e resgatou a vítima ilesa. Dois sequestradores foram presos na ação. As investigações continuam a fim de identificar os outros integrantes do grupo criminoso.





Fonte: Agência Estadual de Notícias.