Polícia Civil resgata 28 cães em situação de maus-tratos no Paraná

Alguns dos cachorros apresentavam claros sinais de desnutrição e problemas de pele

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) resgatou, nesta semana, 28 cachorros que estavam em situação de maus-tratos na cidade de Piraí do Sul, na região dos Campos Gerais do Estado. Durante a ação policial, um homem, de 23 anos, foi preso em flagrante.

Com o apoio de uma equipe da Vigilância Sanitária do município, os policiais realizaram o resgate dos animais, após receberem uma denúncia pelas redes sociais. “A denúncia foi recebida através das redes sociais, com postagens que relatavam que no local havia cachorros que estavam sendo maltratados”, conta o delegado Jairo de Camargo.

A residência em que os cães foram encontrados era utilizada irregularmente como um pet shop. Os animais eram mantidos em um ambiente extremamente sujo, com péssimas condições sanitárias. Conforme a corporação, os bichinhos não recebiam alimentação adequada e não tinham acesso à água.

Alguns dos cachorros apresentavam claros sinais de desnutrição e problemas de pele, como sarna e dermatites. Todos foram recolhidos pela Rede de Proteção Animal de Piraí do Sul e vão receber tratamento adequado para, posteriormente, ficarem disponíveis para adoção.

