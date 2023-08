Polícia Civil resgata 17 animais que sofriam maus-tratos em casa

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) resgatou 17 animais, sendo três cachorros e 14 gatos, em situação flagrante de maus-tratos em uma resistência na manhã desta quinta-feira (17), no bairro Cidade Industrial, em Curitiba. A ação contou com o apoio da ONG Grupo Força Animal.



A PCPR tomou conhecimento do fato após receber denúncias anônimas. Conforme apurado, os animais eram mantidos em situação de maus-tratos há 15 anos.

Os policiais civis localizaram os cães e gatos em um ambiente extremamente sujo, em péssimas condições sanitárias, com falta de alimentos e água. Também foram encontrados animais com sinais de desnutrição.

De acordo com o delegado Guilherme Dias, a tutora, que foi presa, possui problemas de ordem psicológica e será encaminhada a um hospital psiquiátrico.

“Essa é a pior situação que já verificamos no interior de uma residência. O perfil de acumuladores é bem parecido, uma pessoa que não compreende a gravidade da situação que se encontra, a gravidade da situação dos animais, e resiste. Nosso objetivo era resgatar com segurança os animais para receberem os cuidados necessários”, destacou.

Os cachorros e gatos foram recolhidos pelo Grupo Força Animal, irão passar por exames e cuidados veterinários e, posteriormente, ficarão disponíveis para adoção.

DENÚNCIAS – A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em investigações contra maus-tratos a animais. As denúncias podem ser feitas em todo o Paraná através do 197, da PCPR e 181 do Disque-Denúncia. Em Curitiba e Região Metropolitana, as denúncias também podem ser feitas diretamente à equipe de investigação pelo número (41) 3251-6200.

