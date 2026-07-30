Polícia Civil prende tutora que mantinha cachorro acorrentado e subnutrido no PR

A suspeita de 46 anos já havia sido alertada pela Secretaria de Defesa Animal para melhorar as condições do bicho, mas descumpriu todas as orientações

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu em flagrante uma mulher de 46 anos, na terça-feira (28), pelo crime de maus-tratos a um cachorro no município de Irati, na região Centro-Sul do estado. A prisão ocorreu após as autoridades constatarem que a tutora ignorou orientações anteriores para melhorar as condições de vida do animal, em uma operação realizada em conjunto com a Secretaria Municipal de Defesa Animal.

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A equipe de fiscalização já havia vistoriado o imóvel da suspeita no dia 21 de julho. Na ocasião, a responsável foi notificada e orientada a realizar adequações urgentes relacionadas à higiene do ambiente, ao abrigo, ao fornecimento de água e ao espaço disponível para o cachorro. No entanto, ao retornarem ao endereço nesta semana, os agentes constataram o descumprimento integral de todas as determinações expedidas pelo órgão municipal.

De acordo com o delegado da PCPR, Luis Henrique Dobrychtop, um laudo médico-veterinário confirmou a situação degradante. O profissional atestou que o cão vivia amarrado a uma corrente curta que restringia sua mobilidade, inserido em um ambiente insalubre e contando apenas com um abrigo improvisado, sem qualquer proteção adequada contra o sol ou a chuva.

O documento técnico também apontou que a água e a alimentação fornecidas não possuíam condições de consumo. Além disso, o cachorro apresentava sinais visíveis de magreza, pelagem suja, infestação de pulgas e comportamento compatível com um quadro de estresse crônico. Diante das provas físicas e do laudo veterinário, a equipe policial realizou buscas, localizou a investigada em seu ambiente de trabalho e efetuou a prisão em flagrante. Após a conclusão dos procedimentos de polícia judiciária, a mulher foi transferida para o sistema penitenciário.

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A Polícia Civil ressalta a importância da participação da comunidade no combate a esse tipo de crime e lembra que a população pode contribuir ativamente com as investigações. As denúncias de maus-tratos podem ser feitas de forma totalmente anônima por meio dos telefones 197, da PCPR, ou 181, do Disque-Denúncia. Caso o crime esteja ocorrendo no momento da denúncia, a orientação é acionar imediatamente a Polícia Militar pelo telefone 190.