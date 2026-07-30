Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Paraná
publicidade
MAUS-TRATOS

Polícia Civil prende tutora que mantinha cachorro acorrentado e subnutrido no PR

A suspeita de 46 anos já havia sido alertada pela Secretaria de Defesa Animal para melhorar as condições do bicho, mas descumpriu todas as orientações

Escrito por Da Redação
Publicado em 30.07.2026, 09:34:10 Editado em 30.07.2026, 09:34:05
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Polícia Civil prende tutora que mantinha cachorro acorrentado e subnutrido no PR
Autor Cachorro não estava sendo bem cuidado pela tutora, segundo a polícia - Foto: Divulgação

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu em flagrante uma mulher de 46 anos, na terça-feira (28), pelo crime de maus-tratos a um cachorro no município de Irati, na região Centro-Sul do estado. A prisão ocorreu após as autoridades constatarem que a tutora ignorou orientações anteriores para melhorar as condições de vida do animal, em uma operação realizada em conjunto com a Secretaria Municipal de Defesa Animal.

-LEIA MAIS: Empresário de Cambira desabafa após arrombamento: "Levaram mais de R$ 45 mil"

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A equipe de fiscalização já havia vistoriado o imóvel da suspeita no dia 21 de julho. Na ocasião, a responsável foi notificada e orientada a realizar adequações urgentes relacionadas à higiene do ambiente, ao abrigo, ao fornecimento de água e ao espaço disponível para o cachorro. No entanto, ao retornarem ao endereço nesta semana, os agentes constataram o descumprimento integral de todas as determinações expedidas pelo órgão municipal.

De acordo com o delegado da PCPR, Luis Henrique Dobrychtop, um laudo médico-veterinário confirmou a situação degradante. O profissional atestou que o cão vivia amarrado a uma corrente curta que restringia sua mobilidade, inserido em um ambiente insalubre e contando apenas com um abrigo improvisado, sem qualquer proteção adequada contra o sol ou a chuva.

O documento técnico também apontou que a água e a alimentação fornecidas não possuíam condições de consumo. Além disso, o cachorro apresentava sinais visíveis de magreza, pelagem suja, infestação de pulgas e comportamento compatível com um quadro de estresse crônico. Diante das provas físicas e do laudo veterinário, a equipe policial realizou buscas, localizou a investigada em seu ambiente de trabalho e efetuou a prisão em flagrante. Após a conclusão dos procedimentos de polícia judiciária, a mulher foi transferida para o sistema penitenciário.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Polícia Civil ressalta a importância da participação da comunidade no combate a esse tipo de crime e lembra que a população pode contribuir ativamente com as investigações. As denúncias de maus-tratos podem ser feitas de forma totalmente anônima por meio dos telefones 197, da PCPR, ou 181, do Disque-Denúncia. Caso o crime esteja ocorrendo no momento da denúncia, a orientação é acionar imediatamente a Polícia Militar pelo telefone 190.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
cachorro em situação de risco defesa animal denúncias anônimas maus-tratos a animais Polícia Civil do Paraná responsabilidade do tutor
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV