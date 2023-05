Polícia Civil prende suspeito de violentar personal trainer em Maringá

Da Redação

Ele usou uma faca para ameaçá-la

Um jovem de 18 anos foi preso suspeito de estuprar uma personal trainer em Maringá, no norte do Paraná, no dia 17 de abril, segundo a Polícia Civil. Ele foi identificado como Hugo Perez Rodrigues. A reportagem é do g1.

Conforme a corporação, a vítima saiu de casa para trabalhar quando foi abordada pelo suspeito no veículo dela. A personal, segundo a polícia, foi obrigada a dirigir pela cidade.

Em depoimento, o suspeito confessou ter amarrado e estuprado a vítima dentro do apartamento onde ela mora. Ele, segundo o delegado, usou uma faca para ameaçá-la.

Conforme o delegado Dimitri Tostes Monteiro, o jovem disse que não teve a intensão de estuprar, apenas de roubar. O jovem foi localizado e preso com a ajuda de imagens de câmeras de segurança na sexta-feira (28). A polícia informou que ele é suspeito de cometer outros crimes na cidade.

O g1 tenta localizar a defesa do suspeito, mas até a publicação desta reportagem, não foi localizada. A vítima prestou depoimento ao delegado e está passando por tratamento psicológico.

O caso está sendo investigado pela delegacia da mulher.

