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PRISÃO

Polícia Civil prende suspeito de assediar e perseguir jovens no PR

Prisão preventiva foi decretada após denúncias anônimas revelarem padrão de perseguição e investidas com conotação sexual

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Polícia Civil prende suspeito de assediar e perseguir jovens no PR
Autor O avanço das apurações ocorreu após o recebimento de denúncias anônimas que indicavam um padrão recorrente de atuação - Foto: Ilustrativa/Umuarama News

Um homem de 27 anos foi preso preventivamente nesta quarta-feira (9) em Iporã, no Noroeste do Paraná, suspeito de assediar e perseguir adolescentes e mulheres jovens em vias públicas. A ação para o cumprimento do mandado foi realizada pela Polícia Civil do Paraná (PCPR), com o apoio da Polícia Militar (PMPR).

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Segundo a investigação, o suspeito realizava abordagens nas ruas da cidade com comentários e propostas de conotação sexual. Mesmo diante do contraste e da rejeição, ele passava a seguir as vítimas. A delegada responsável pelo caso, Amanda Moreira Pacheco, relatou que a gravidade das abordagens fez com que algumas adolescentes precisassem correr, gritar e procurar a ajuda de terceiros para conseguir interromper a perseguição.

O avanço das apurações ocorreu após o recebimento de denúncias anônimas que indicavam um padrão recorrente de atuação. Conforme informou a delegada, a identificação de diferentes relatos com características semelhantes permitiu reunir os elementos necessários para formalizar os fatos e fundamentar o pedido de prisão preventiva junto à Justiça.

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Após ter a ordem judicial cumprida pelas equipes policiais, o investigado foi encaminhado diretamente ao sistema penitenciário, onde permanece à disposição da Justiça.

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Assédio crimes contra a mulher JUSTIÇA PERSEGUIÇÃO polícia civil segurança pública
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