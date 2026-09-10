Polícia Civil prende suspeito de assediar e perseguir jovens no PR

Um homem de 27 anos foi preso preventivamente nesta quarta-feira (9) em Iporã, no Noroeste do Paraná, suspeito de assediar e perseguir adolescentes e mulheres jovens em vias públicas. A ação para o cumprimento do mandado foi realizada pela Polícia Civil do Paraná (PCPR), com o apoio da Polícia Militar (PMPR).

- LEIA MAIS: Vítima de estupro no Paraná havia sido devolvida à família antes de escrever nova carta com pedido de socorro

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo a investigação, o suspeito realizava abordagens nas ruas da cidade com comentários e propostas de conotação sexual. Mesmo diante do contraste e da rejeição, ele passava a seguir as vítimas. A delegada responsável pelo caso, Amanda Moreira Pacheco, relatou que a gravidade das abordagens fez com que algumas adolescentes precisassem correr, gritar e procurar a ajuda de terceiros para conseguir interromper a perseguição.

O avanço das apurações ocorreu após o recebimento de denúncias anônimas que indicavam um padrão recorrente de atuação. Conforme informou a delegada, a identificação de diferentes relatos com características semelhantes permitiu reunir os elementos necessários para formalizar os fatos e fundamentar o pedido de prisão preventiva junto à Justiça.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após ter a ordem judicial cumprida pelas equipes policiais, o investigado foi encaminhado diretamente ao sistema penitenciário, onde permanece à disposição da Justiça.