Polícia Civil prende suspeito de assediar alunas de colégio em Maringá

Suspeito foi preso nesta terça-feira (25)

A Polícia Civil do Paraná prendeu preventivamente um homem, de 47 anos, suspeito de assediar sexualmente alunas em colégio estadual em Maringá, região Noroeste do Estado. Suspeito foi preso nesta terça-feira (25), no mesmo município.

Na residência do indivíduo, foi localizado um computador e um celular que serão encaminhados à perícia e auxiliarão no andamento das investigações.

De acordo com a delegada Karen Friedrich, o suspeito praticou assédio sexual contra nove adolescentes com idades entre 12 a 14 anos. “Conversas de cunho sexual, comentários sobre partes íntimas e a realização de toques na cintura, coxas e cabelos das alunas. Nós recebemos a denúncia por meio das vítimas, que relataram tais situações”, explica a delegada.

DENÚNCIAS

A PCPR reforça que denúncias de assédio sexual podem ser feitas anonimamente através do 197, da PCPR, ou 181, do Disque-Denúncia.

