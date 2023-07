Polícia Civil prende suspeita de aplicar golpes que somam R$ 500 mil

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu uma mulher, de 42 anos, por aplicar golpes de estelionato em pelo menos dez vítimas, com prejuízo superior a R$ 500 mil. A ação aconteceu nesta terça-feira (4), no bairro Tatuquara, em Curitiba, no Paraná.

De acordo com as investigações realizadas pela Polícia Civil, a suspeita se passava por falsa funcionária de órgãos públicos, como o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), entre outros. ae também se apresentava como advogada ou até mesmo perita para aplicar golpes envolvendo documentação fraudulenta no processo de aposentadoria.

A mulher de Curitiba também foi autuada em flagrante por posse de drogas para consumo pessoal. Na ação da Polícia Civil do Paraná nesta terça-feira na capita, ainda foi apreendido mais de R$ 8 mil em espécie com a suspeita.

