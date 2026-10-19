Polícia Civil prende sete suspeitos em operação contra o tráfico de drogas no PR, SC e RS

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu sete pessoas nesta segunda-feira (19) durante uma operação deflagrada contra o tráfico interestadual de drogas. A ação, que contou com o apoio logístico e operacional das polícias civis de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, focou no cumprimento de cinco mandados de prisão preventiva e 15 de busca e apreensão. Além de desarticular o braço operacional do grupo, a ofensiva executou medidas judiciais de bloqueio de bens e de ativos financeiros dos principais investigados para enfraquecer o poder econômico da organização criminosa.

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Os mandados foram cumpridos de forma simultânea nos três estados do Sul do país. No Paraná, as equipes policiais realizaram diligências nas cidades de Planalto, Guarapuava e São José dos Pinhais. Em Santa Catarina, os alvos estavam localizados nos municípios de São Bento do Sul, Palhoça, Jaraguá do Sul, Balneário Piçarras e Lauro Müller, enquanto no Rio Grande do Sul a operação se concentrou exclusivamente na capital, Porto Alegre. O grupo é apontado como responsável pela aquisição, preparação, logística e distribuição de volumosas cargas de entorpecentes em toda a região.

O desdobramento da operação tem origem em uma apreensão realizada pela Polícia Rodoviária Federal em agosto de 2025, na rodovia BR-158, em Pato Branco. Naquela ocasião, os agentes interceptaram um veículo transportando mais de 308 quilos de maconha e derivados de cannabis. O motorista chegou a ser liberado após o flagrante inicial não ser ratificado no plantão policial, mas foi preso preventivamente cinco dias depois em Santa Catarina. A partir dessa detenção, a Polícia Civil aprofundou as apurações e mapeou a estrutura do bando, descobrindo que o grupo já havia movimentado cerca de 745 quilos de entorpecentes em apenas duas outras viagens realizadas no mesmo mês.

Para garantir que a droga chegasse ao destino, o esquema logístico dos criminosos era altamente estruturado. A cidade de Planalto, localizada no Sudoeste paranaense, servia como base principal para o armazenamento temporário e o carregamento das mercadorias ilícitas. Já os municípios de Guarapuava e a Região Metropolitana de Curitiba funcionavam como pontos de apoio estratégico para pernoite e troca de veículos. A quadrilha também empregava carros na função de batedores, que trafegavam à frente das cargas para identificar bloqueios policiais e orientar mudanças rápidas de percurso.

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Segundo a delegada da PCPR, Franciela Alberton, o trabalho investigativo evidenciou uma alteração nas rotas tradicionais do narcotráfico interestadual. Ela explicou que parte da logística, antes concentrada na região Oeste do Paraná, passou a ser deslocada para o Sudoeste do estado, consolidando a área como um novo corredor de transporte e porta de entrada de entorpecentes no país. Todos os capturados na operação desta segunda-feira foram encaminhados ao sistema penitenciário. As investigações seguem em andamento com a análise dos materiais apreendidos para esclarecer o detalhamento da rede e identificar outros possíveis envolvidos.