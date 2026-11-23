Grupo é suspeito de estelionato, falsa comunicação de crime e associação criminosa. Segundo a polícia, parte dos detidos já tinha histórico

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu quatro homens, com idades de 26, 30, 34 e 59 anos, suspeitos de integrarem um esquema para simular o furto de uma caminhonete e receber cerca de R$ 93 mil de indenização do seguro. Os mandados judiciais foram cumpridos na manhã desta segunda-feira (23), durante uma operação simultânea realizada nos municípios de Ponta Grossa, nos Campos Gerais, e Maringá, no noroeste do estado.

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O inquérito teve início em agosto deste ano, quando o proprietário do veículo, de 59 anos, procurou a polícia para registrar um boletim de ocorrência. Na ocasião, ele alegou que a caminhonete havia sido levada enquanto pescava na companhia do suspeito de 34 anos, nas proximidades de uma ponte sobre o Rio Tibagi. Conforme a versão apresentada às autoridades, a dupla estacionou o automóvel pela manhã e só notou o desaparecimento no início da noite, justificando a demora no acionamento policial pela suposta falta de sinal de telefonia celular na região.

No entanto, o cruzamento de imagens de câmeras de monitoramento e os dados extraídos do sistema de rastreamento do veículo desmontaram o álibi. De acordo com o delegado Gabriel Munhoz, responsável pelo caso, dias antes do falso furto, os envolvidos retiraram diversos acessórios da caminhonete e substituíram as rodas personalizadas e os pneus por peças usadas e mais antigas.

Na manhã do suposto crime, gravações flagraram os dois homens saindo de casa na caminhonete sem carregar qualquer equipamento de pesca. Eles seguiram diretamente para uma pousada, onde entregaram o automóvel a um terceiro integrante do grupo, de 30 anos, que havia viajado de Maringá durante a madrugada. A investigação apontou que a hospedagem desse suspeito foi reservada e custeada pelo quarto detido, um homem de 26 anos, dono de uma loja de autopeças na região de Maringá.

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Os registros do GPS revelaram ainda que a caminhonete permaneceu estacionada por apenas dois minutos, e com o motor ligado, no ponto indicado como local do furto, seguindo logo depois em direção ao noroeste paranaense. Para a Polícia Civil, a breve parada serviu apenas para gerar uma localização geográfica no sistema e dar credibilidade ao falso relato. Logo após a entrega do veículo, a dupla foi resgatada por um carro da família e retornou para casa por volta das 10h, novamente sem tralhas de pesca, mas aguardou até a noite para formalizar a queixa.

No decorrer das apurações, o dono da caminhonete também tentou sustentar a farsa alegando que estava sofrendo extorsão e que os criminosos exigiam R$ 2 mil pelo resgate do bem. Os investigadores descobriram, porém, que parte dos presos já possuía histórico de boletins de ocorrência por furtos de veículos em contextos parecidos, sempre mencionando pedidos de dinheiro para a devolução. Durante as buscas desta segunda-feira, aparelhos celulares foram apreendidos e passarão por perícia. Os quatro investigados responderão pelos crimes de estelionato para recebimento de seguro, falsa comunicação de crime e associação criminosa.