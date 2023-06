Polícia Civil prende quarto envolvido em atentado a escola de Cambé

A Secretaria de Segurança Pública do Paraná (Sesp-PR) confirmou nesta sexta-feira (23) a prisão do quarto suspeito de envolvimento no ataque ao Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, norte do estado. O atentado resultou nas mortes dos estudantes Karoline Verri Alves, 17 anos, e Luan Augusto, 16. O crime aconteceu na última segunda-feira (19) e comoveu o país.

O quarto preso é um homem de 35 anos. Ele foi detido pela Polícia Civil nesta sexta-feira (23) em Rolândia. Antes dele, foram presos o ex-aluno de 21 anos, que foi o autor dos disparos e que depois foi encontrado morto na cadeia em Londrina; um outro jovem de 21 anos também de Rolândia e um rapaz de 18 anos de Gravatá, no estado de Pernambuco. Segundo a Sesp-PR, as investigações seguem em andamento. A relação dos demais presos com o autor dos tiros na escola não foi esclarecida.

O CRIME

Um jovem de 21 anos matou dois alunos do Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, na última segunda-feira (19). Após entrar na escola com o pretexto de pedir um histórico escolar, ele atirou no casal de namorados Karoline Verri Alves, 17 anos, e Luan Augusto, 16, que estavam jogando pingue-pongue durante a aula de educação física. Karoline morreu na hora, enquanto Luan não resistiu aos ferimentos no hospital.

O rapaz, que era ex-aluno da escola, foi preso após ser imobilizado por um trabalhador que entrou na escola após ouvir os tiros. O autor do crime foi encontrado morto depois na cela onde estava na Casa de Custódia de Londrina.

