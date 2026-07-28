Polícia Civil prende no PR homem que compartilhava vídeos de abuso infantil no WhatsApp

Um homem de 58 anos foi preso na manhã desta terça-feira (28), em Curitiba, suspeito de armazenar e compartilhar imagens de abuso sexual infantojuvenil. A prisão ocorreu durante uma operação da Polícia Civil do Paraná, que apurou que o investigado chegava a publicar fotografias e vídeos com cenas de sexo explícito envolvendo menores de idade em seu status do WhatsApp.

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A ação policial, que contou com o apoio da Polícia Científica do Paraná, foi deflagrada para o cumprimento de mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão na residência do suspeito. De acordo com o delegado Ivan José, responsável pelo caso, as medidas cautelares foram deferidas pelo Poder Judiciário com base no conjunto de provas reunido durante o período de investigação.

Durante as buscas no imóvel, os agentes de segurança localizaram e apreenderam o material eletrônico utilizado pelo suspeito para a produção e o armazenamento do conteúdo ilícito. Diante dos fatos constatados no local, o homem também foi autuado em flagrante pelos crimes apurados e permanece preso à disposição da Justiça.

A Polícia Civil informou que as investigações seguem em andamento. O objetivo agora é esclarecer a extensão dos fatos, mapear a produção do conteúdo apreendido e verificar a eventual participação do investigado em outros crimes, além de apurar o possível envolvimento de terceiros no esquema.

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