Polícia Civil prende mulher envolvida em golpe de R$ 200 mil contra idosos no Paraná

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu preventivamente uma mulher de 32 anos, nesta quarta-feira (2), por envolvimento em um esquema de estelionato que causou um prejuízo superior a R$ 200 mil a idosas no Norte Pioneiro do Estado. A prisão ocorreu na cidade de Cambará durante uma operação que também cumpriu mandados de busca e apreensão no município e em Santo Antônio da Platina. Segundo as investigações, o grupo tinha como alvo pessoas em situação de maior vulnerabilidade, sendo que apenas uma das vítimas sofreu um dano financeiro de aproximadamente R$ 180 mil.

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Para enganar os idosos, os criminosos utilizavam uma estratégia bem articulada. De acordo com o delegado Luis Guilherme Almeida, um homem entrava em contato telefônico com as vítimas fingindo ser autoridade policial ou funcionário de uma instituição financeira. Sob a justificativa de uma falsa perícia policial, ele convencia as vítimas de que seus cartões precisavam ser recolhidos. Na sequência, uma ou duas mulheres iam até as residências para buscar os cartões e obter as senhas. Com os dados em mãos, a quadrilha realizava saques, transferências e compras de produtos como roupas e celulares no comércio da região.

O nível de organização do grupo ficou evidente durante o cumprimento do mandado de prisão no bairro São José II, em Cambará. No imóvel onde a mulher de 32 anos foi detida, e onde também estava um homem de 33 anos, os policiais apreenderam 15 cartões bancários, incluindo dois pertencentes a uma das vítimas, além de notebooks, celulares e cadernos de anotações. O material continha verdadeiros roteiros com as falas que deveriam ser usadas para abordar as vítimas e até um banner de uma instituição financeira, que servia de cenário em chamadas de vídeo para dar credibilidade à fraude. No local, as equipes ainda confiscaram uma motocicleta usada nos crimes e porções de maconha.

A operação também teve desdobramentos na região central de Santo Antônio da Platina, onde as equipes cumpriram um mandado de busca na casa de uma mulher de 34 anos, resultando na apreensão de um celular. A suspeita presa em Cambará foi encaminhada ao sistema penitenciário, enquanto as investigações prosseguem para identificar outros envolvidos e esclarecer a extensão total dos crimes. A Polícia Civil reforça que denúncias anônimas podem ser feitas pelos telefones 197 ou 181, e orienta a população a ligar para o 190 da Polícia Militar em casos de crimes em andamento.