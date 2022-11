Polícia Civil prende líder de organização criminosa no Paraná

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A ação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Federal ocorreu em Paranaguá, no Litoral do Estado

A Polícia Civil do Paraná (PCPR), em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), prendeu um homem, de 46 anos, suspeito de ser o líder de uma organização criminosa especializada em roubo e desvio de cargas, nesta quinta-feira (10), em Paranaguá, no Litoral do Estado.

continua após publicidade .

O homem estava foragido desde março deste ano. O investigado possui passagens pelos crimes de furto e receptação de cargas.

Leia também: Câmeras de segurança flagram ação criminosa em salão de beleza; veja

continua após publicidade .

Em operação anterior, ocorrida em março, a PCPR prendeu outros 19 suspeitos de integrar a organização criminosa. Eles estariam envolvidos em pelo menos 12 roubos de carga.

Os indivíduos agiam juntos desde outubro de 2021. No decorrer das diligências foi apurado que os criminosos tinham um padrão para realizar a ação criminosa.

Siga o TNOnline no Google News