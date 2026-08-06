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VIOLÊNCIA SEXUAL

Polícia Civil prende idoso no PR que publicou vídeo cometendo estupro contra jovem de 14 anos

Imagens do abuso foram vistas por seguidores do agressor, que não tinha antecedentes criminais e teve a prisão preventiva solicitada

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Polícia Civil prende idoso no PR que publicou vídeo cometendo estupro contra jovem de 14 anos
Autor Homem foi preso pela PC-PR - Foto: PC-PR

Um homem de 65 anos foi preso na última segunda-feira (3) pelo estupro de uma adolescente de 14 anos no município de Centenário do Sul, no Norte do Paraná. O crime foi descoberto após o próprio suspeito publicar um vídeo cometendo os abusos em seu perfil de uma rede social. A gravação foi visualizada por seguidores e rapidamente chegou ao conhecimento do Conselho Tutelar da cidade, que acionou a Polícia Civil. A identidade do agressor não foi divulgada pelas autoridades para preservar a vítima.

-LEIA MAIS: Homem preso após vítima fazer sinal de socorro é solto sem restrição de aproximação no Paraná

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Para localizar o suspeito, os investigadores precisaram realizar diligências em dois endereços distintos. Ele foi encontrado na segunda tentativa, em sua própria residência, onde estava acompanhado da esposa. Ao perceber a aproximação e a movimentação dos policiais, o homem tentou fugir e se escondeu dentro da casa. O suspeito se trancou no banheiro, supostamente na tentativa de apagar os arquivos criminosos armazenados em seu aparelho celular.

Diante da recusa em abrir a porta, os policiais precisaram arrombá-la para efetuar a prisão. Consta no boletim de ocorrência que, após ser detido, o homem confessou o crime e admitiu que o vídeo havia sido gravado há alguns meses. O telefone celular utilizado por ele foi apreendido e passará por perícia técnica.

A adolescente de 14 anos foi devidamente identificada pelas autoridades e ouvida pela Polícia Civil. Em seu depoimento, ela relatou que era vítima recorrente dos abusos sexuais cometidos pelo idoso. O homem, que até então não possuía qualquer histórico criminal, foi autuado e encaminhado ao presídio da cidade de Porecatu. A Polícia Civil já representou junto ao Poder Judiciário pela decretação da prisão preventiva do agressor.

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