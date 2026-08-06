Polícia Civil prende idoso no PR que publicou vídeo cometendo estupro contra jovem de 14 anos

Um homem de 65 anos foi preso na última segunda-feira (3) pelo estupro de uma adolescente de 14 anos no município de Centenário do Sul, no Norte do Paraná. O crime foi descoberto após o próprio suspeito publicar um vídeo cometendo os abusos em seu perfil de uma rede social. A gravação foi visualizada por seguidores e rapidamente chegou ao conhecimento do Conselho Tutelar da cidade, que acionou a Polícia Civil. A identidade do agressor não foi divulgada pelas autoridades para preservar a vítima.

-LEIA MAIS: Homem preso após vítima fazer sinal de socorro é solto sem restrição de aproximação no Paraná



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Para localizar o suspeito, os investigadores precisaram realizar diligências em dois endereços distintos. Ele foi encontrado na segunda tentativa, em sua própria residência, onde estava acompanhado da esposa. Ao perceber a aproximação e a movimentação dos policiais, o homem tentou fugir e se escondeu dentro da casa. O suspeito se trancou no banheiro, supostamente na tentativa de apagar os arquivos criminosos armazenados em seu aparelho celular.

Diante da recusa em abrir a porta, os policiais precisaram arrombá-la para efetuar a prisão. Consta no boletim de ocorrência que, após ser detido, o homem confessou o crime e admitiu que o vídeo havia sido gravado há alguns meses. O telefone celular utilizado por ele foi apreendido e passará por perícia técnica.

A adolescente de 14 anos foi devidamente identificada pelas autoridades e ouvida pela Polícia Civil. Em seu depoimento, ela relatou que era vítima recorrente dos abusos sexuais cometidos pelo idoso. O homem, que até então não possuía qualquer histórico criminal, foi autuado e encaminhado ao presídio da cidade de Porecatu. A Polícia Civil já representou junto ao Poder Judiciário pela decretação da prisão preventiva do agressor.