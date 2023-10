Polícia Civil prende 'gangue do perfume' em operação no noroeste do PR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu três homens suspeitos de integrarem uma "gangue do perfume", durante uma operação realizada na manhã desta sexta-feira (27), na área central de Maringá, no noroeste do Estado. Eles estariam comercializando frascos de perfumes e se passando por empresários que estariam se estabelecendo na cidade.

De acordo com o delegado Luiz Alves, responsável pelas investigações, ainda não se sabe qual a real natureza das substâncias contidas nos frascos. Nas redes sociais, um relato anônimo de uma suposta vítima da gangue viralizou. A jovem afirma ter sido abordada por um dos suspeitos e sofrido um mal estar após inalar a substância.

Durante a operação policial, outros suspeitos fugiram da abordagem, abandonando as mercadorias. Além dos três suspeitos presos, também foram apreendidos diversos frascos de perfumes, todos usados, que estavam sendo destinados ao consumo humano sem qualquer critério de qualidade, afirma o delegado.



Alves ainda diz que os indícios são de que o grupo estava associado para a prática de crimes e serão autuados por crime contra as relações de consumo, já que, evidentemente, os produtos são impróprios para o consumo e associação criminosa. As informações são do portal GMC Online.

