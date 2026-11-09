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AÇÃO RÁPIDA

Polícia Civil prende dois suspeitos de homicídio uma hora após o crime em Cambé

Vítima de 52 anos foi morta com golpes de arma branca na sexta-feira (6); motivação estaria ligada a um desentendimento anterior

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Polícia Civil prende dois suspeitos de homicídio uma hora após o crime em Cambé
Autor Foto: Reprodução/ Tarobá

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu em flagrante dois homens suspeitos de assassinar um homem de 52 anos na região central de Cambé, no norte do Estado. O crime ocorreu no final da manhã de sexta-feira (6) e a dupla foi localizada e detida pouco mais de uma hora após o início das diligências policiais.

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A vítima foi atingida por golpes de arma branca por volta das 11h45 e, devido à gravidade dos ferimentos, não resistiu e morreu ainda no local. A equipe da PCPR foi notificada sobre o homicídio ao meio-dia e imediatamente iniciou as buscas. A partir de depoimentos de testemunhas e levantamentos nas imediações, os investigadores conseguiram identificar o paradeiro e prender dois dos envolvidos de forma ininterrupta.

De acordo com o delegado Miguel Chilbani, responsável pelas investigações, a motivação do assassinato pode estar relacionada a um desentendimento anterior entre a vítima e pessoas ligadas aos suspeitos. Em depoimento, um dos homens detidos confessou que, após uma primeira discussão, retornou ao local acompanhado de outros dois indivíduos e desferiu os golpes contra a vítima durante uma nova briga.

Os dois criminosos presos foram encaminhados ao sistema penitenciário. A Polícia Civil informou que as investigações continuam para localizar um terceiro suspeito que participou da ação e ainda não foi encontrado, além de apurar em detalhes a versão apresentada e a conduta individual de cada agressor.

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Cambé detenção homicidio investigações polícia civil
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