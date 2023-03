Polícia Civil prende babá acusada de produzir pornografia infantil

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O mandado judicial foi cumprido no início da noite de terça-feira, em Imbituva

Cumprindo mandado de prisão, a Polícia Civil do Paraná (PCPR), prendeu no início da noite de terça-feira (28), em Imbituva, uma mulher de 40 anos, acusada de produzir e armazenar pornografia envolvendo crianças e adolescentes. Também foi apreendido o aparelho celular da suspeita que será periciado

continua após publicidade .

De acordo com o delegado Thiago Andrade, a investigação teve início com a denúncia dos pais de uma criança de 5 anos que compareceram à Delegacia de Polícia Civil de Imbituva, e segundo eles havia no celular da babá de seus filhos, fotos e vídeos com conteúdo que denotam a sexualização de uma criança – menina de 5 anos, tomando banho, além de fotos de suas partes íntimas.

- LEIA MAIS: Suspeito de manter mulher em cárcere privado é preso novamente no PR

continua após publicidade .

“O contexto no qual o crime foi cometido é terrível, pois se trata de uma criança de 5 anos e a suspeita atua no exercício da profissão que promove o cuidado de crianças e adolescentes”, disse o delegado.

“Assim que tomei conhecimento dos fatos, representei pela prisão da suspeita que, com a concordância do Ministério Público, foi prontamente deferida pelo Poder Judiciário. Essa mulher não pode permanecer no exercício da função”, enfatizou Andrade.

Ainda segundo o delegado, os pais devem ter um cuidado extremo em relação à pessoa escolhida para conferir os cuidados dos filhos. “Devem verificar não só a vida pregressa da pessoa, mas também fazer um acompanhamento diário, conversar com os filhos e verificar qualquer mudança de comportamento da criança”, completou.

* com informações Assessoria Polícia Civil / DCmais

Siga o TNOnline no Google News