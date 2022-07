Polícia Civil prende autor de tentativa de homicídio em Ortigueira

Da Redação

As investigações coordenadas pelo delegado André Garcia levaram à identificação e prisão do autor

O autor de uma tentativa de homicídio registrada na madrugada de 19 de junho deste ano, em uma casa de diversões localizada às margens da BR-376, próximo à entrada de Ortigueira, foi preso nesta sexta-feira (8).

As investigações coordenadas pelo delegado André Garcia, da Polícia Civil, levaram à identificação e prisão do autor. Conforme o delegado, o crime teve motivação passional e o autor responderá por homicídio tentado duplamente qualificado.



A vítima, um jovem, de 20 anos, foi atingida por um disparo de arma de fogo na região do rosto. O projétil transfixou e saiu pela nuca. O homem foi socorrido e levado ao Pronto Atendimento Municipal, mas devido à gravidade das lesões, foi transferido para Ponta Grossa, onde ficou cerca de 15 dias em coma na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Com informações do Blog do Berimbau.



